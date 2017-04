10 Dinge om na uit te sien in die herfs

Hier is 10 dinge om na uit te sien en te geniet gedurende di é herfsseisoen:

Heerlike warm wafels

Bedek met vars, seisoenale vrugte, geklopde room en bedruip met heerlike, warm Nutella, kan niks beter smaak as ʼn lekker krakerige vars-gebakte Belgiese wafel wanneer die seisoen verander nie.

Probeer bietjie Big Bay Waffle Company, The Creamery in Claremont en Sout Rivier of Belgian Waffles en Beers and Burgers in Hermanus.

Geniet ʼn wandeling op die promenade

Op ʼn warm herfsaand is daar geen beter manier om Kaapstad se pragtige sonsondergange te geniet as ʼn wandeling op die Seepunt Promenade nie. Dit is selfs beter op fietse saam met jou geliefde.

Vir diegene wat uitsien na ʼn aand vol van pret, UpCycles verhuur fietse teen slegs R60 per uur vir jou om die promenade te geniet totdat die sonlig sy laaste strale vir die dag opsuig.

ʼn “Couch date”

Luilekker somerdae het vir ons baie verskonings gegee om die buitelug en die warm Suid-Afrikaanse son te geniet.

As dit te koud is vir ʼn aand in die dorp het ons nou die perfekte verskoning om eenvoudig net tuis in jou bed met al jou gunstelingsepies, -reekse, TV-programme, Netflix en YouTube deur te bring.

Warm sjokolade enige iemand? Moenie van die klein malvalekkers vergeet nie!

Wynproe

Soos die weer kouer word, word ons wynplase by die dag net mooier en mooier.

Ten spyte van die seisoensverandering het wynplase steeds hul deure oop vir besoekers. Plekke soos Meerlust Wine Estate, Delheim Wines en Eikendal Vineyards bied heerlike wynproe-sessies en ‘n groot verskeidenheid uitsonderlike restaurante.

ʼn Hele nuwe klerekas

Dít is beslis een van die beste redes om lief te wees vir herfs .

Noudat die seisoen verander het is dit tyd om al jou gunstelinge weer uit te pak: serpe, truie en snoesige kouse.

Het jou klerekas dalk ʼn hupstoot nodig? Geen probleem! Kloofstraat in Kaapstad is die perfekte plek vir al jou herfs inkopies.

Die beste sonsondergange

Herfs bring vir ons die beste sonsondergange wat Moeder Aarde kan bied en daar is hope plaaslike gebied waarvandaan jy die pragtige uitsig kan geniet.

Die warm, snoesige bekendheid van Moyo at Eden on the Bay bied restaurante en uitsonderlike see-uitsigte met Tafelberg in die verte. Hoekom geniet jy nie ‘n heerlike verskeidenheid van warm tapas van Café Caprice op die sanderige strand van Kampsbaai strand nie?

Snoesig lees

Herfs is ʼn boekwurm se gunstelingtyd van die jaar!

As jy dit geniet om by die huis te bly met ʼn warm koppie tee en ʼn boek in die hand is herfs die seisoen vir eindelose nagte van ure lange leestyd. As lees nie noodwendig vir jou is nie kan jy gerus ʼn grootmens-inkleurboek of ʼn groot blokkiesraaisel gryp om jouself mee besig te hou.

Gee jou huis ʼn splinternuwe voorkoms

As jy hou van seisoenale dekor-trends, kan jy seker nie wag om ʼn hele nuwe voorkoms vir jou huis of woonstel te skep nie. Herfs is die perfekte tyd om rond te speel met kleure, palette en teksture wat ʼn verteenwoordiging is van die seisoen se kleure buite jou venster is.

Roosgoud, koper , olyfgroen en warm skakerings van rooi, bruin en goud is altyd ʼn wenner! Gaan besoek gerus jou naaste gunsteling-dekorwinkel en kry vir jou kleurvolle lappe, strooikussings en mooi, snoesige komberse.

Koffie en koek

Kom ons wees eerlik: meeste van ons is mal oor koffie elke dag van die jaar, maar daar is beslis iets anders daaraan om koffie in die herfs of somer te geniet.

Miskien is dit die hemelse aroma van varsgemaalde bone? Teug aan ʼn lekker varsgemaalde koffie en verlekker jou in vars wortelkoek by Cup & Cake. Hulle roomkaas-versiersuiker is hemel op aarde!

ʼn Lekker warm bad

Niks kom by ʼn warm bad na ʼn lang, stresvolle en koue dag nie.

ʼn Lekker lang bad met die hulp van aromaterapie-kerse, skuimborrels en ʼn glas wyn sal beslis jou spiere ontspan, jou bloedsirkulasie verbeter en jou help om beter te slaap. Ons kan nie aan ʼn beter manier dink om ʼn koue herfsaand te geniet nie.