10 koeke wat jy nou moet bak

1. Marmerkoek

Die marmer-voorkoms is hoogmode en hoe meer goed na marmer lyk, hoe beter! Ons gee vir jou die beste marmerkoekresep. Probeer ligter kleure vir ’n pastelvoorkoms en jelkleursel vir helderder kleure.

2. Swartfluweelkoek

Swart is nie net ’n modegier vanjaar nie, maar dis ook baie gewild om pikswart kos te maak. Hier het ons ’n gunstelingresep, fluweelkoek, gemaak – maar met ’n donker kinkel. Loer hier na die resep vir swartfluweelkoek.

3. Suurlemoen-meringue-koek

Om ’n meringueversiering op ’n koek te hê is baie gewild op die oomblik. Probeer ons suurlemoen-meringue-koek en beïndruk selfs die mees geharde roomkaasversierselondersteuners.

4. Donkersjokolade-olyfoliekoek

Hierdie koek kan in een woord opgesom word: dekadent. Dis heerlik klam en boonop maklik om te maak.

6. Geroosterde knoffelkaaskoek

As jy nie juis ’n soettand is nie (ons het al gehoor daar is regtig sulke mense :-)), is hierdie geroosterde knoffelkaaskoek vir jou.

7. Reënboogkoek

Dis amper lente, so vier dit met hierdie baldadige reënboogkoek. Probeer dit selfs met verskillende skakerings van een kleur vir ’n ombré-voorkoms.

8. Glutenvrye sjokoladekoek

Net omdat jy gluten-onverdraagsaam is, beteken dit nie jy kan nie koek eet nie. Hierdie glutenvrye sjokoladekoek is maklik om te maak, en is ’n staatmaker vir enigeen wat glutenvry wil bak.

9. Beet-sjokolade-en-koffiekoek

Wees braaf en eksperimenteer ’n bietjie met geure. Probeer hierdie verleidelike beet-sjokolade-en-koffiekoek en sit dit voor saam met vuurwarm koffie.

10. Vye-en-roosmarynkoek

Hierdie fantastiese vye-en-roosmarynkoek kan jy gerus maak – al klink dit effe buitengewoon!

Het jy geweet?

Ons resepteboek, rooi rose Kuierkos, is geskryf deur ons kosredakteur Vickie de Beer. Dit bevat heerlike (koek)resepte en is hier beskikbaar