2017 Oscar-nominasies

Die bekoorlike musiekfliek La La Land, wat jou met nostalgie laat dink aan Gene Kelly se musiekblyspele soos Singin’ in the Rain, het ’n langstaande rekord ge-ewenaar: 14 Oscar-nominasies. Die rekord is nog al die tyd deur All About Eve (1950) en Titanic (1997) gehou.

Meryl Streep het verder geskiedenis gemaak met haar 20ste nominasie vir ’n Oscar (as beste aktrise vir haar rol in Florence Foster Jenkins). Sy was net so opgewonde oor dié nominasie dat sy ’n GIF gemaak het om haar vreugde te deel.

Here’s what Meryl had to say about her 20th #Oscars Nomination…no…really. 🙌 A video posted by Florence Foster Jenkins (@ffjmovie) on Jan 24, 2017 at 11:06am PST

Hier is al die nominasies:

Beste rolprent

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester By the Sea

Moonlight

Beste kinematografie

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

Beste akteur in ’n ondersteunende rol

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Lucas Hedges (Manchester By the Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal Animals)

Beste aktrise in ’n ondersteunende rol

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Hidden Figures)

Michelle Williams (Manchester by the Sea)

Beste dokumentêre film

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

OJ: Made in America

13th

Beste buitelandse film

Land of Mine

A Man Called Ove

The Salesman

Tanna

Toni Erdmann

Beste akteur

Casey Affleck (Manchester By the Sea)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)







Beste aktrise

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Emma Stone (La La Land)

Natalie Portman (Jackie)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Beste kostuumontwerp

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Beste oorspronklike klankbaan

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Beste oorspronklike liedjie

Audition (La La Land)

Can’t Stop the Feeling! (Trolls)

City of Stars (La La Land)

The Empty Chair (Jim: The James Foley Story)

How Far I’ll Go (Moana)









Beste klankredigering

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Beste dokumentêre kortfilm

4.1 Miles

Extremis

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Beste produksieontwerp

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers

Beste oorspronklike draaiboek

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester By the Sea

20th Century Women

Beste aangepaste draaiboek

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Beste animasiefilm

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life As a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia









Beste animasie-kortfilm

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Beste filmredigering

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

Beste aksie-kortfilm

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Beste regisseur

Denis Villeneuve (Arrival)

Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester By the Sea)

Barry Jenkins (Moonlight)

Beste spesiale effekte

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Beste haarstilering en grimering

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad