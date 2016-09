5 slim truuks met ’n teesakkie

1 Streel jou sonbrand

Jy moet altyd sonbrand probeer vermy, maar as jy dit opdoen, kan ’n paar klam, koel teesakkies die byt uit die brand neem. Dit werk ook goed vir ander geringe brandwonde en skaafskade van ’n skeermes. Sit ’n paar teesakkies in jou badwater en week jou hele lyf in ’n teebad om sonbrand te streel.

2 Verlig moeë oë

Week twee teesakkies in warm water en plaas dit vir 20 minute oor jou geslote oë om moegheid of powwerige oë te laaf. Die tannien in die tee streel moeë oë en neem sakkies onder jou oë weg. Dit help ook om donker kringe onder die oë te versag. Donker kringe is ’n vorm van kneusing en die tannien verlig dit.

3. Verfris jou vel

… en behandel olierige dele met ’n teesakkie. Klad droog met ’n skoon handdoek

4 Stop voetreuke

Laaf jou voete vir twintig minute in ’n koel teebad. Die tannien beveg bakterieë en reuke.

5 Verlig kneusplekke

Streel ’n kneusplek met ’n klam teesakkie. Tannien vernou bloedvate en staak die lekplekkies wat verkleuring veroorsaak.

