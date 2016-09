5 wenke om jou kind empatie te leer

In ’n tyd wanneer baie kinders meer op hul volgende selfie as op hul maats se gevoelens fokus, is dit wonderlik wanneer ouers en onderwysers ’n punt daarvan maak om aandag aan empatie as ’n lewensvaardigheid te gee.

“In ’n klaskamer vol leerders met empatie loop alles gladder. As hulle mekaar verstaan en mekaar se behoeftes voorop stel, lei dit tot meer harmonie, beter leergeleenthede en groter produktiwiteit.” Só sê Lynne Arbuckle, die laerskoolhoof van Riverside College, ’n skool vir alle grade in Burgundy Estate in Kaapstad.

Hoe leer jy jou kind om empatie met ander te hê? Hier is Lynne se wenke:

1 Lei deur jou voorbeeld

Kinders kyk op na ouers en onderwysers. Deur empaties op te tree teenoor jou kind, leer hy of sy eerstehands hoe dit voel en lyk.

2 Skep ’n “gaafheidsroetine”

Daag jou kinders uit om elke dag minstens twee gawe dinge vir ander te doen. Vra hulle daarna uit wanneer jy hulle by die skool gaan haal, of op ’n ander tyd wat jou pas.

3 Word “emosie-speurders”

Vra jou kinders om te “na te speur” hoe ander voel. Gesels oor die verskillende emosies wat hulle opmerk, en oor hoe dit hanteer kan word.

4 Vra: hoe voel jy?

Moedig kinders aan om hulle in ander se skoene te stel. Dit sal hulle meer begrip gee vir hoe ander voel.

5 Die beste en die slegste

Maak beurte om die beste en slegste gebeurtenisse van elkeen se dag te deel wanneer julle saam aandete eet. Dit moedig die kinders aan om te gesels oor enige positiewe of negatiewe emosies wat hulle gereeld ervaar. Dit leer hulle ook om met die hart na ander se ervarings te luister.