6 modetendense wat vrouwees vier

1940: Op die man af

Aktrise, Katharine Hepburn, was nie net bekend vir al die rolprente waarin sy verskyn het nie, maar ook vir haar klerestyl, voorkoms en optrede. As kind het sy ’n jonger broer gehad, Tom, en nadat hy oorlede is, wou sy Tom se voorkoms naboots. Na haar deurbraak as aktrise het sy begin vereis dat haar stiliste haar aantrek soos sy aanbeveel – manlik. Katharine se styl was deur Amerikaners in die 1980’s erken. Sy het haar bekendheid en styl as ’n geleentheid gebruik om te bewys dat jy jouself kan uitdruk deur klere. Vroeër jare mag vroue byvoorbeeld nie broeke gedra het nie, maar Katharine het haar eie krag deur manlikheid gevestig. Vandag is die kantoorpak van die gewildste werksdrag vir vroue en word dit dikwels met mag en sukses geassosieer – dit alles te danke aan Katharine Hepburn wat bewys het dat die pakbroek elegant en sjiek kan wees.

Foto: Country Road

1957: Katoog-sonbrille

Hierdie tipe sonbril is kenmerkend aan sy raam en het in die 1950’s gewild geraak. Die bril se vorm is oorspronlik ontwerp om as ’n voorgeskerwe bril gedra te word, maar wie kan vergeet hoe die bekende aktrise, Audrey Hepburn, in Breakfast at Tiffany’s dié spesifieke bril gedra het? Na die rolprent het die raam ’n groot trend geword. In die 1960’s het bekendes soos Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor ook katoog-sonbril gedra en deur die jare het dié sonbril meer toeganlik vir ander vroue geraak. Met verloop van tyd het dié raam selfs effe verander om by meer verskillende gesigvorme te pas. Die styl bly egter klassiek en beeld dit ’n sjiek voorkoms uit.