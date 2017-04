7 mites oor griep

Daar is verskeie mites en verkeerde feite oor griep, sê dr. Yolande Louw, algemene praktisyn by Intercare Silver Lakes en lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Reisgeneeskunde en die Federasie van Infeksiesiektes van Suid-Afrika.

Baie mense glo eerder tuis kure en raad wat hulle op Facebook sien of iewers gelees het as medies nagevorste raad. Die eerste stap om jouself en jou gesin te beskerm, is om die regte inligting te kry.

Mite 1: Griep is net ’n slegte verkoue

Mense verwar griep met verkoue. Influenza is ’n akute en moontlik dodelike virus wat amper altyd met koors voorkom. Dit kan ook vergesel word met ’n lugweginfeksie of selfs diarree. Dit ontwikkel binne ure. ’n Verkoue ontwikkel gewoonlik oor ’n paar dae en word geleidelik erger.

Mite 2: Antibiotika kan griep genees

Antibiotika ontvang baie onnodige krediet. Ongelukkig glo baie mense dat as jy siek voel, antibiotika die skuldige kieme sal doodmaak. Die feit is dat antibiotika slegs bakterieë kan doodmaak en nie virusse nie. Aangesien griep veroorsaak word deur die griepvirus kan antibiotika nie jou griep genees nie. Griep gaan soms gepaard met sekondêre bakteriële infeksies, maar die gebruik van ’n antibiotikum sal nie die moontlike sekondêre infeksie voorkom nie.

Mite 3: Ek kan my immuniteit verhoog deur aanvullings te neem

Die waarheid is dat jy nie jou immuniteit kan verhoog nie. Jy kan net die een wat jy het, handhaaf. Jy kan dit bereik deur genoeg te slaap, nie te rook nie, gereelde oefening te doen, jou stresvlakke te verlaag, genoeg water te drink en ’n gesonde gebalanseerde dieet te volg. Gebruik net ’n aanvulling as jy nie genoeg vitamiene en minerale deur jou dieet inkry nie. Alhoewel vitamien C die algemeenste aanvulling is, het studies getoon dat die enigste mense wat werklik baat vind by vitamien C-aanvullings, dié is wat straf oefen. En nee, vyf keer per week se oefen by die gimnasium gaan jou nie teen die griepvirus bestand maak nie. Kry eerder ’n griep-inenting.

Mite 4: Ek glo nie aan die griep-entstof nie, want dit maak jou siek

Die griep-entstof kan ’n ligte immuunrespons veroorsaak (ligte koors, hoofpyn en liggaamspyne vir twee dae), maar dit kan jou beslis nie siek maak nie. Die entstof kan jou nie griep gee nie. Dit bevat nie lewende virusse nie. Dit is so veilig dat swanger vroue en babas ouer as ses maande dit ook mag gebruik.

Mite 5: Jy het nie elke jaar ’n griepinspuiting nodig nie

Die uitwerking van die entstof neem af met tyd en jy moet elke jaar ’n nuwe inenting kry om jou teen griep te beskerm. Die virusse kan van jaar na jaar verskil en jy moet teen die regte virus ingeënt word. Baie van die suidelike halfrond se data word verander en reggestel na die griepseisoen in die noordelike halfrond en omgekeerd. In Suid-Afrika het ons net drie verskillende stamme in ons entstowwe, maar sommige van die noordelike halfrond-entstowwe bevat vier verskillende stamme.

Mite 6: Jy kan net griep oordra as jy al die griepsimptome het

Jy kan dalk die griep aan iemand anders oordra voordat jy weet jy is siek. Jy kan die virus kry vyf tot sewe dae nadat jy besmet is.

Mite 7: Daar is nie regtig iets soos man flu (mansgriep) nie

Dit is ’n hoogs omstrede onderwerp. Mense glo dat mans meer geraak word deur griepsimptome as die skoner geslag. Maar dit is dalk nie ’n mite nie! Studies wat in 2013 deur Stanford Universiteit gedoen is, het bevind dat mans gewoonlik nie dieselfde reaksie op die griep-entstof het as vroue nie en dit maak hulle meer geneig om griep te kry. Weens ’n reaksie met testosteroon, kan mans ook erger simptome kry as hulle griep het.