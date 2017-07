Agter die skerms met Erica Wessels

“Ek dink ons was albei net uiteindelik gereed om te leer hoe om sáám te leef, speel, doen en droom,” sê Erica Wessels oor die stap wat sy gedoen het om verlede jaar (2016) – grasieus in die rok waarin haar oudste suster dertig jaar gelede getroud is – trou te sweer aan die man in haar lewe.

Erica oor haar troue

“’n Paar vriendinne het vir my die raad gegee om elke oomblik regtig bewustelik te ervaar en ek het geluister. Dit was kosbaar. Ons persoonlike beloftes aan mekaar in die teenwoordigheid van al ons geliefdes. Die toesprake. My ouers wat so erg oor Willem is. En elke klein konneksietjie met al ons gaste. Dit het al die harde werk só die moeite werd gemaak.”

Lees die volledige onderhoud in die Augustus 2017-uitgawe van rooi rose.

Kyk hier na agter die skerms-foto’s en ’n video tydens haar voorbladfotosessie: