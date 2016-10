Alkoholvergiftiging: kry dadelik hulp

Is jy vertroud met die simptome van alkoholvergiftiging? Weet jy hoe iemand lyk wat soveel gedrink het dat hy of sy kan sterf?

Waarskynlik nie, sê Tertius Cronjé, Direkteur van Maatskappydienste by SANCA. “Jong mense is naïef oor drank. Hulle misreken hulself maklik met die hoeveelheid drank wat hulle gebruik het en met die intensiteit van die uitwerking daarvan. Mens verstaan dit want hulle is onervare en baie gee te maklik toe aan groepsdruk. Maar, as jy wil drink behoort jy ook verantwoordelikheid te neem.”

Hoe lyk iemand wat gevaarlik baie gedrink het?

“Hulle is pap en/of slaperig. Hul maats sien dat hulle ‘uitgepass’ of omgeval het of pap is. Hulle dink dit is ‘normaal’ aangesien die maat te veel gedrink het. Maar, die persoon se spiere is verlam. Dit beteken hy kan nie meer asemhaal nie en sy hart kan ophou klop. Sonder ’n hartklop en suurstof sal hy sterf. Dit is ’n kwessie van tyd.

“Die ergste is dat dit reg tussen hulle gebeur. Omdat hulle nie weet nie wat die tekens van vergiftiging is nie, los hulle hom (of haar), want dit kom meisies selfs makliker oor.”

Hulp vir alkoholvergiftiging

Moenie die persoon ignoreer of aan sy eie lot oorlaat nie. Doen onmiddellik die volgende 10 dinge. Jy kan sy lewe red.

Hoe kan jy hom dadelik by die hospitaal kry? Moenie bestuur as jy self te veel gedrink het nie. Kan iemand julle help? Sy ouers? Bel ’n Uber-taxi? Moenie wag vir ’n ambulans nie. Ambulansdienste is selde vinnig genoeg beskikbaar. Moenie tyd mors om hom te probeer bykry nie. Moenie hom iets ingee soos koffie nie. Tel hom in die motor en laat hom op sy sy lê. Dit keer dat hy verstik, vir ingeval hy naar raak. Maak hom warm toe. Laat iemand langs hom sit om sy asemhaling dop te hou. As hy ophou om asem te haal, moet julle mond-tot-mond asemhaling toepas. Besluit waarheen julle hom gaan neem: julle behoort na die naaste hospitaal se noodeenheid te gaan. Kyk of hy sy mediese fondskaart by hom het. Privaathospitale neem nie noodwendig mense op wat nie kan bewys dat hulle kan betaal nie. As hy nie sy kaart het nie, sal hulle hom stabiliseer en so gou as wat hulle kan oorplaas na die naaste staatshospitaal. Kontak sy familie, en lig hulle in waarheen julle op pad is. Sorg dat die personeel weet waarom julle hom inbring.

Moet jy sy ma en pa inlig?

Beslis. Hy sal moontlik oornag en selfs langer in die hospitaal bly. Boonop is daar koste aan verbonde. As dit herhaaldelik gebeur, is verdere optrede nodig.