Die ekstra lang jas

Die ekstra lang snit het die loopplanke verlede jaar reeds getref en dit gaan nog lank daar bly. Hierdie snit is veral gewild omdat dit saam met enige uitrusting gedra kan word. Dit is egter belangrik om die regte lengte vir jóú te kies. Hoe lank of kort jy ookal is, maak seker jou jas se soom eindig tussen jou kuit en enkel. Sodoende verhoed jy dat jou uitrusting nie reghoekig voorkom nie, en jou enkel vertoon ook dunner onder die jas.

Mililtêre jas met geruite patroon (prys op aanvraag) Topshop

TommyXGigi denimjas (prys op aanvraag) Tommy Hilfiger

Ekstra lang trench-jas (R2781) Topshop

Streepjas met knoopgordel (R1599) Mango

Naartjie-oranje jas (R3277) Zara

Die koekon

Net soos ’n koekon, omvou hierdie snit jou lyf soos ’n silinder en dit werk die beste saam met noupassende klere. Hierdie jasstyl is kenmerkend aan sy wyer middel en nouer some – daarvandan die koekon-naam. Dra dit toegerits saam met skouerlengte-oorrringe, of oopgerits saam met ’n fokus-nekstuk. Kies dunhakskoene met gepunte tone vir ’n meer formele voorkoms.

Jas (R3049) Jigsaw

Geweefde woljas (R1133) Topshop

Geweefde woljas (R4049) Jigsaw

Jas (R1028) Topshop

Soldatejas

Almal herken dié sjiek, regafsnit met sy dubbelry-knope. Hierdie klassieke jas is tydloos en sal altyd op ons top-lysie wees. Dit beteken egter nie jy hoef outyds te lyk nie – Vernuwe die styl deur jou jas met verskillende belde vas te maak. Boonop sal dit jou middel beklemtoon, veral as jy bonkige klere saam met die jas dra. Die soldatejas kom in baie lengtes voor om almal op haar beste te laat lyk.

Militêrgroenjas (R1028) Topshop

Soldatejas (R3299) Woolworths

Poeierblou-jas (R1028) Topshop

Jas(R750) Woolworths

A-snit

Dié styl is soortgelyk aan die soldatejas, maar dit klok effens uit van die middel na onder en eindig by jou knieë. Dus kan jy die jas alleen as ’n rok ook dra saam met ’n paar lang stewels en ’n serp. Bekendes soos Kate Middelton is veral lief vir hierdie snit, omdat dit ’n vleiende silhoeët, soos ’n uurglas, vertoon wat jou middel beklemtoon, maar ook breër heupe kan verdoesel.

Trench-jas (R369) Mr Price

Brocade-jas (R4400) Kluk CGDT

Jas (R1299) Forever New