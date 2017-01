Angelina Jolie is die nuwe gesig van Guerlain-parfuum

Guerlian, die Franse skoonheidshuis wat in 1828 gestig is, het pas aangekondig Angelina Jolie is die ikoon van hul jongste fyngeur vir vroue, Mon Guerlain.

“Ons skep parfuum vir die vroue wat ons bewonder,” het Jacques Guerlian, skepper van fyngeure soos Shalimar, L’Heure Bleue en Mitsouko, gesê. Thierry Wasser, Guerlian se meester parfuummaker, het sy inspirasie by Angelina Jolie gekry om ’n fyngeur te skep wat die idee van “notes of a woman” uitbeeld. Die keuses, emosies en drome wat moderne vroulikheid verpersoonlik. Die vennootskap tussen Angelina en Guerlian is reeds in Desember 2015 in Cambodia aangegaan, waar sy tydens die verfilming van die rolprent, First They Killed My Farther, as regisseur opgetree het. Die idee het egter sy oorsprong in Angelina se kinderjare-herinnering van haar ma se liefde vir ’n Guerlian-poeier.

Angelina Jolie is ’n filmmaker, aktrise, spesiale gesant van die VN-vlugtelinge agentskap en ook die medestigter van die Preventing Sexual Violence Initiative. Sy het haar hele salaris van die Guerlian-veldtog aan liefdadigheid geskenk.

Die nuwe geur, Mon Guerlian, word in Maart 2017 in Suid-Afrika bekendgestel.

Jy sal ook hou van Parfuum vir ieder en elk