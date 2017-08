Angelique Gerber & ander bekendes se tweelinge

A post shared by Jacques Potgieter (@jacquespotgieter7) on Jul 25, 2017 at 10:13pm PDT

Ander Suid-Afrikaanse bekendes wat met tweelinge spog is Karlien van Jaarsveld en eks-man Derick Hougaard met hul twee seuntjies Eliah en Daniel.

My grootste geskenk. ❤️ A post shared by Karlien (@karlienvanjaarsveld) on Dec 21, 2016 at 9:00am PST

Oorsee is Beyoncé moontlik die bekendste tweeling-ma met haar seuntjie Sir en dogtertjie Rumi. Bayoncé en haar man, Jay Z, het hul kinders se name as amptelike handelsmerke geregistreer – nes die twee met hul eie name gemaak het. Die naam Sir is ’n manstitel, en Rumi is glo ’n gewilde Japanese babanaam, maar ook dié van die 13de-eeuse Persiese digter.

Sir Carter and Rumi 1 month today. 🙏🏽❤️👨🏽👩🏽👧🏽👶🏾👶🏾 A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Jul 13, 2017 at 10:10pm PDT

Lees hier oor die aankondiging van hul geboorte.

Jennifer Lopez se tweeling se name is Emme en Max. Hulle is nou nege jaar oud.