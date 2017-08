Anneline Kriel se boodskap oor ’n goeie liggaamsbeeld

Anneline Kriel het Maandagoggend, 14 Augustus 2017 ’n boodskap oor ’n positiewe liggaamsbeeld gedeel saam met ’n foto van haar in 1974 en een in 2017.

Haar boodskap het as volg gelees: “[M]ense het ’n gedagteprent van hoe ek op 19 gelyk het. Ek voel steeds dieselfde aan die binnekant. Jou gees verouder nie, maar al het my lyf verander voel ek gemaklik daarmee. Vir my is gesondheid die belangrikste ding, jy kan niks in die lewe daarsonder geniet nie.”

Die twee foto’s is geneem deur Bernard Jordaan (van Anneline as ’n 19-jarige) en deur sy dogter Misha Jordaan (van Anneline op 62).

