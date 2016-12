Bederf jou bates

Hoe anders kan ons vrouwees vier, as deur elegante onderklere. Deesdae is daar bra’s en broekies wat by enige uitrusting of liggaamstipe pas. Wanneer ’n vrou onderklere dra waarvan sy hou, voel én lyk sy goed. Maar wie sê gemaklik kan nie ook mooi wees nie? Bederf jouself en dra alle soorte kant en sy sagkuns teen jou lyf.









Vir ’n bloes met ’n lae hals, kies ’n bra wat jou borsgleuf beklemtoon.

Hierdie sagte, draadlose bra, bied gemaklike ondersteuning terwyl jou borste natuurlike vorm behou (H&M, R199).









’n Sagte kantbroekie kan jy onder enigiets dra en altyd sexy voel (Playtex, R229.95).









Wie sê onderklere moet net onder jou klere gedra word? ’n Kamisool lyk net so vroulik by ’n broek met ’n kantsoom afgerond met sy. Boonop laat die sagte satyn jou die hele dag soos ’n droom voel (H&M, R529).









’n Nagrok sê jy is sexy, maar gemaklik en jy’t goeie smaak (Cotton On, R399).









Hierdie lyfbroekie is ’n wenner wanneer jy daardie kurwes onder ’n noupassende rok wil beklemtoon. Met ’n ligte ondersteuning om die middel, bied hierdie broekie gemak, maar met die soomlose voorkoms van ’n “g-string” (H&M, R199).









Met die regte ondersteuning kan jy selfs wanneer jy oefen op jou beste lyk en voel. ’n Goeie sportbra laat jou oor een iets minder bekommer wanneer jy met daardie sweterige kardio besig is (Triumph R399,95).