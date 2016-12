Bederf jouself: wen ’n luukse bra

Corin is die perfekte bra! Danksy die innoverende werk van die wetenskaplikes aan die Tegniese Universiteit van Lodz in Poland, saam met die kennis van Professor Zadrozny, Hoof van Onkologiese Chirurgie & Borste siektes, is ’n bra gemaak wat vroue se gesonheid eerste plaas. Die Corin-bra is só ontwerp om enige onnodige druk rondom die bors-area uit te skakel, terwyl dit steeds jou borste ondersteun en gesond en veilig is om te dra. Dit is beslis ’n moet-hê item in enige vrou se klerekas!

Weet jy of jou bra reg pas? Klik hier en vind uit!

Een gelukkige lesers kan ’n Corin-bra van R1 100 wen! Beantwoord die maklike vraag en voltooi die onderstaande vorm om in te skryf.

Vraag: Wat laat jou goed voel? *

