Bekendes se kinders by die skool

Heinz en Alette-Johanni Winckler se seun Lian het vanjaar met skool begin. Heinz het dié foto (hooffoto) gedeel van die trotse ouers saam met Lian. “Eerste dag van Graad 1 vir ons oudste! Spesiaal!”

Lee-Ann Liebenberg en manlief Nicky van der Walt se klein Gia, wat die ewebeeld van haar beeldskone ma is, is ook skool toe. Liebenberg skryf op Twitter: “Gia begin Graad 1 vandag … bittersoet.”







Kylie en Jordan van der Westhuizen (Joost van der Westhuizen en Amor Vittone se kinders), is nie onbekend met die skoolbanke nie. Amor het wel hul eerste dag in onderskeidelik graad twee en drie op Facebook gedeel. Sy het ook alle ander kinders wat terug skool toe gaan of met skool begin, sterkte toegewens.







John Smit het dié foto van sy seun, Tyron, op Twitter gedeel en grapperig bygevoeg dat die moeilikste deel van die eerste oggend was om vir die eerste keer in ses maande skoene aan klein Tyron se voete te kry!