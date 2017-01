Bessie-gladdejantjies met krakerige muesli + jy kan WEN

Hierdie Jungle Oats-gladdejantjies is ideaal vir ’n gesonde ontbyt. Dit is heilsaam, propvol antioksidante en vesel, én dit is boonop liplekker!

Kry die resep onder, voltooi die vorm en vertel ons hoe jy graag jou Jungle Oats geniet en jy kan een van twee Nutribullets of ’n heerlike Jungle Oats-geskenkpak wen.

Bessie-gladdejantjies met krakerige muesli

Bestanddele

• 1 ½ k gevriesde bessies (aarbeie, frambose, bloubessies)

• 2 ryp piesangs

• 2 k Griekse of Bulgaarse jogurt, gevries

• 1 e heuning

Bolaag

• 1 k Jungle Muesli (enige geur)

• ¾ k Jungle Ultra Crunch (oorspronklike geur)

• 1 k vars bessies

• heuning vir garnering

Metode

1. Plaas bessies, jogurt en heuning in ’n menger (blender). Meng tot glad.

2. Plaas in opdienbakkies.

3. Meng muesli en Jungle Ultra Crunch saam en voeg bo-op gladdejantjie-mengsel.

4. Garneer met vars bessies heuning, net voor opdiening.

Wenk

Eksperimenteer met verskillende vrugte vir variasie.

