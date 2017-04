Beste, maklikste sjokoladekoek!

Maak 1 groot of 2 middelslagkoeke

500 ml (2 k) suiker

430 ml (1¾ k) koekmeel

180 ml (¾ k) kakao

8 ml (1½ t) bakpoeier

8 ml (1½ t) koeksoda

knypie sout

2 eiers, liggies geklop

250 ml (1 k) melk

125 ml (½ k) sonneblomolie

10 ml (2 t) vanieljegeursel

250 ml (1 k) kookwater

Voorverhit die oond tot 180 ºC. Spuit twee 18 cm x 17 cm-hartjiekoekpanne of ’n ronde, 23 cm-koekpan met kleefwerende kossproei.

1. Sif die suiker, meel, kakao, bakpoeier, koeksoda en sout saam in ’n groot mengbak.

2. Meng die eiers, melk, olie en vanieljegeursel en voeg by die droë bestanddele. Meng vir 2 min. goed met ’n elektriese klitser of met die hand.

3. Roer die water by (die beslag sal dun en loperig raak). Gooi in die bereide koekpanne.

4. Bak vir 30-40 min. tot gaar – ’n toetspen moet skoon uitkom. Laat vir 10 min. in die pan afkoel. Keer uit en laat op ’n draadrakkie afkoel.

5. Versier die koek met die botterversiersel.

Botterversiersel

Klop 90 ml (¼ k + 2 e) sagte botter vir ±5 min. tot lig en donsig. Voeg 660 ml (2 + 2/3 k) versiersuiker by en dan 125 ml (½ k) kakao, meng deeglik. Roer laastens 80 ml (1/3 k) melk en 5 ml (1 t) vanieljegeursel deur.