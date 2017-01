Blink, bont en besonders by die 74ste Golden Globes

Blink, bont en besonders – dit was die 74ste Golden Globes op die rooi tapyt.

Blink

Van sagte sy, fluweel, tot dramatiese blinkers. Eenvoud word opgekikker met verskillende teksture soos hierdie rok van Jessica Biel. Hiermee bewys sy hóé mooi ’n swart fluweelrok kan wees.

Blinkers was verlede jaar reeds hoogmode, maar sterre soos Nicole Kidman en Drew Barrymore het bewys dat díe tendens vanjaar nóg groter gaan wees.

Jessica Biel in Elie Saab. Foto: REX/Shutterstock/Greatstock

Drew Barrymore in Monique LHuillier. Foto: BEI/Shutterstock



Bont

Die blompatroon is beslis ’n tydlose modetendens, maar Olivia Culpo het die 1500’s-styl weer laat vlamvat met haar dramatiese kleurskakerings, krale en tekstuur deur die Lebanese ontwerper Zuhair Murad, wat ’n skilderdoek-effek skep met sy artistieke afrondings. Zoë Saldana het bewys dat pienk skakerings enige vrou komplimenteer en laat straal van vroulikheid. Verder word die sagte valle afgerond met ’n groot strik wat haar middellyf pragtig komplimenteer.

Olivia Culpo in Zuhair Murad. Foto: REX/Shutterstock/Greatstock

Zoe Saldana in Gucci. Foto: REX/Shutterstock/Greatstock



Besonders

Met kontrasterende skakerings van rooi en pienk het style soos Lily Collins se Zuhair Murad-rok en haar helder lippe alle modereëls oorskry. Alhoewel vanjaar se mode-inspirasies ongewoon was, was die klassieke halslyne soos die V-halslyn en die elegante oopskouerrok steeds ’n gunsteling. Snitte soos die noupassende lyfrokke was minder te sien en balrokke het teruggekeer, wat 2017 op ’n dramatiese noot afskop. Hoewel balrokke met die prinsesstyl geassosieer word, is die snit gemoderniseer met ’n hoë A-halslyn, oop skouers en afgewissel met moderne, blink bykomstighede.

Die aktrise Octavia Spencer het die koppe laat draai met ’n klassieke broekpak. Met eenvoud in bykomstighede en materiale het beide Spencer en Evan Rachel Wood bewys dat ’n rok nie altyd die keuse vir ’n vroulike voorkoms hoef te wees nie.

Die ongewone kleur, geel, was hierdie jaar ook ’n gunsteling. Sterre soos Natalie Portman, Emily Ratajkowski en Viola Davis het in hul skakerings van kannariegeel tot ’n sagte poeiergeel bewys dat ’n mens nie moet huiwer om geel te dra nie.

Evan Rachel Wood in Altuzarra McQueen. Foto: BEI/Shutterstock/Greatstock

Octavia Spencer in Laura Basci. Foto: REX/Shutterstock/Greatstock