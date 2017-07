Bloukaas-en-spek-vetkoeke

Genoeg vir 6 vetkoeke

die helfte van die bereide brooddeeg (kry die resep hier)

6 repies spek, fyn gesny en bros gebraai onder die oondrooster

50 g bloukaas

’n hand vol vars kruie van jou keuse, ons het tiemie en grasuitjies gebruik

Meng al die bestanddele en hou dit eenkant.

Volg die metode soos by die vy-en-okkerneut-vetkoek (sien onder).

Gedroogde vy-en-okkerneut-vetkoeke

Genoeg vir 6 vetkoeke

die helfte van die brooddeeg (sien bo)

60 g (1/4 k) gedroogde vye, in klein blokkies gesny

25 g (1/4 pakkie) okkerneute, ruweg gekap en lig gerooster

5 ml (1 t) vinkelsaad

1 Meng al die bestanddele en hou eenkant.

2 Maak die basiese brood volgens die resep hierbo en laat die deeg tot dubbel die grootte rys.

3 Knie terug en verdeel in 2 dele. Knie die vymengsel in die een helfte van die deeg in en die bloukaasmengsel in die ander helfte.

4 Maak vuisgrootte balletjies, sit op ’n meelbestrooide werkvlak, bedek met ’n doek en laat rys weer tot dubbel die grootte.

5 Verhit genoeg olie in ’n kastrol om die vetkoeke in te diepbraai. Druk die bolletjies effens plat en braai tot opgepof en bruin. Dreineer op kombuispapier.

6 Opdiening: Eet die vetkoeke net so, of maak heerlike vulsels soos geroosterde kersietamaties en roketblare, of ’n skyfie bloukaas en ’n paar basiliekruidblare.