Boek van die maand: Born to Run

The Boss, soos dié rockster bekend staan, se outobiografie het uiteindelik die lig gesien. En soos sy musiek, is die boek so rou en eerlik dat dit jou in die maag tref. Hy begin sommer aan die begin: sy grootwordjare in New Jersey as die seun van ’n busbestuurder en ’n sekretaresse. Hy het as arm jongeling baklei – fisiek en geestelik – om sy stem te laat hoor. Hy het as tiener sy eerste rockgroep, The Castiles, begin. Hy het as kitaarspeler begin maar sy frustrasie om die musiek te laat klink soos hy dit in sy kop hoor, het hom gedwing om later ook sy plek voor die mikrofoon in te neem. Die boek lees soos ’n Aspoestertjie-verhaal – die storie van ’n jong, gedrewe man. Wat veertig jaar later steeds stadions vul met vertonings van tot vier uur lank. Die een verrassing waaroor hy eerlik skryf, is sy lewenslange stryd teen depressie.

