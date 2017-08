Boek van die maand: Die wêreld van Charlie Oeng

Tian Kilian het sy ouers op die alleraakligste manier verloor: hulle is voor sy oë vermoor, die aand van die vuurwerke op Sloot-plaas. En sommer met die intrapslag lees jy dit al. Daar is dus geen misverstand oor die misdaad nie, maar vir die volgende 500+ bladsye loop jy saam met die volwasse Tian en probeer uitvind hoe? En hoekom? Wat het daartoe gelei? Die skrywer het selfs na Amsterdam (en die Klein-Karoo) gereis om die Chinese werklikheid daar te gaan ondersoek.

“Die pyn van ons voorouers en ouers bly ons altyd by,” het Van Heerden in ’n onderhoud gesê, en hierdie uitdagende en ambisieuse roman is ’n duidelike bewys daarvan.

Uitgewersprys R350

rooi rose R315

Bestel boeke vinnig

Indien jy hierdie boek teen die bogenoemde afslag- rooi rose-prys wil bekom, kies een van die volgende opsies:

1 E-pos jou naam, telefoonnommer en keuse(s) na [email protected]

3 Bel 012 548 2356 gedurende kantoorure en noem dat dit van die rooi rose-boeke is wat jy wil bestel. Ons sal in kantoorure terugbel of e-pos.

4 Besoek graffitiboeke.co.za

5 Boekpryse is onderhewig aan verandering.