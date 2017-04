Boek van die maand: Elders

In 2015 is dié gesoute joernalis Europa toe om die Camino Francés, die bekende pelgrimstog in Spanje, te gaan stap. Hy is onvoorbereid, oorgewig, beseer en onfiks. Daarby is hy volledig ontnugter deur homself, die liefde en die lewe ook.

Elders vel van sy staptog van 1 025 km oor veertig dae, sonder ’n selfoon, kamera of horlosie. In ’n tyd wat ons almal toenemend onder beleg voel weens die onmiddellikheid van selfone en sosiale media, ontdek hy die ware betekenis en beloning daarvan om in die oomblik te leef. Hy raak meer as een keer verlief, loop sy dubbelganger raak, beleef ’n reeks avonture en ontmoet kleurryke karakters, skud meer as tien kilogram af en kom tot waardevolle nuwe insigte langs hierdie eeue oue roete van innerlike transformasie.

Hierdie is ’n andersoortige boek – ’n reisverhaal en memoir wat naas ’n fisieke avontuur ook ’n deernisvolle blik bied op die ewe kosbare binnereis. Erns het juis gaan stap om weg te kom van skryf. Eers met sy terugkoms het hy besef hy het ’n storie om te vertel. En wat ’n storie!

