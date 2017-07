Boek van die maand: Lied vir Sarah (Lesse van my ma)

Dié voormalige visekanselier van die Universiteit van die Vrystaat – een van die groot rolspelers in die bevordering van rekonsiliasie en kommunikasie tussen die verskillende groepe in SA – gaan in die boek op ’n persoonlike reis. Hy lewer ’n roerende en insiggewende huldeblyk aan sy ma, Sarah.

Die pryslied slaan die wanopvattings wat daar soms oor Kaapse Vlakte-ma’s bestaan, die nek in. Die leser gaan op ’n liefdesreis saam met die Jansens, die Johnsons, oumas en oupas, en natuurlik sy ouers ook; veral sy ma, wat hulle moreel en met integriteit gevorm het. Die taal, soos die verhaal, is delikaat, humoristies en eerlik.

