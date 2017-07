Brosgebraaide eend met pampoen-gnocchi & tahini-sous

Brosgebraaide eend met pampoen-gnocchi en tahini-sous

Genoeg vir 6

Gnocchi

• 750 g pampoen, in blokkies gesny en met olyfolie in die oond gerooster tot sag

• 60 g amandelmeel

• 40 g pylwortelmeel (arrowroot, kry dit by gesondheidswinkels)

• 30 ml klappermeel

• 2,5 ml (½ t) sout

• 45 g botter

1 Druk die pampoen deur ’n fyn sif. Meng die pampoen, amandelmeel, pylwortelmeel en sout saam.

2 Knie tot ’n deeg vorm. Bestuif die werkvlak liggies met klappermeel.

3 Verdeel die deeg in 4 stukke. Rol elke stuk in ’n worsie van 2 cm dik en sny in stukkies van 2 cm lank.

4 Druk elke gnocchi liggies met ’n vurk plat.

5 Bring ’n groot kastrol met gesoute water tot kookpunt. Kook die gnocchi in sarsies vir 2-3 min. of tot dit na bo begin dryf.

6 Lig met ’n gaatjieslepel uit die water en hou eenkant.

7 Smelt die botter net voor julle eet in ’n pan en braai die gnocchi vir 5 min. daarin of tot goudkleurig.

Bykomstighede

Tahini-sous

1 Meng 1 x 400 g-blik klapperroom, 80 ml (⅓ k) tahini-pasta (tahini is sesampuree – kry dit by gesondheidswinkels), 80 ml (⅓ k) sojasous, 15 ml (1 e) gekapte gemmer, 5 ml (1 t) gekapte knoffel en die sap van 1 lemmetjie in ’n kastrol en laat prut vir 2 min.

2 Trek van die hitte af en voeg 4 hande vol babaspinasieblare en ’n groot hand vol vars koljanderblare by.

3 Verwerk tot glad met ’n stokmenger of in ’n voedselverwerker.

Krakerige heuning-neute

1 Voorverhit die oond tot 180 °C.

2 Meng 15 ml (1 e) klapperolie, 125 ml (80 g) kasjoeneute, 125 ml (80 g) amandels, 125 ml (80 g) pistasieneute, 2,5 ml (½ t) sout, 15 ml (1 e) heuning en sprei uit op ’n bakplaat wat met bakpapier uitgevoer is.

3 Bak vir 10 min. of tot goudkleurig en bros.

Brosgebraaide eendborsies

1 Sny vlak kepe in die vel van 4 eendborsies en geur met sout en swartpeper.

2 Verhit 15 ml (1 e) olyfolie in ’n pan oor matige hitte. Braai die eend, velkant na onder, vir 2 min. daarin.

3 Voeg 4 jenewerbessies, 4 wonderpeperkorrels, 2 steranyspeule en 1 gekapte rooi brandrissie by en braai vir nog 5 min. of tot die vel goudkleurig en krakerig is. Draai die eend om en braai vir nog 2 min.

4 Voeg die uitgedrukte sap en gerasperde skil van 1 lemoen en 60 g botter by en braai vir nog 2-4 min. – of tot na jou smaak.

5 Haal die vleis uit die pan en laat rus vir 5 min. voor jy dit in dik skywe sny.

6 Gooi die pansous oor die gesnyde borsies.

Roerbraaigroente met gemmer en lemoen

1 Verhit 30 ml (2 e) olyfolie in ’n wokpan oor matige hitte.

2 Voeg 15 ml (1 e) gekapte gemmer, 10 ml (2 t) gekapte knoffel en 1 fyngekapte rooi brandrissie by en braai vir 1 min.

3 Sny 4 murgpampoentjies, ’n hand vol babaspinasie, 1 groenkool, 6 mange tout, 2 wortels en 6 broccolini in dun repies.

4 Voeg by die gemmermengsel en braai vir 5 min. 5 Voeg 15 ml (1 e) sojasous en die gerasperde skil en sap van 1 lemoen by.

6 Braai vir nog 2 min. Sit met sesamsaad en vars koljander voor.