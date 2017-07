Charlize Theron op The Daily Show met Trevor Noah

Trevor Noah en Charlize Theron sal vanaand op die geselsprogram The Daily Show with Trevor Noah in gesprek wees. Die program word om 21:30 op DStv-kanaal 122 (Comedy Central Africa) uitgesaai.

In die voorsmakie wat vanoggend onthul is, gesels Trevor en Charlize oor hoe hy gevoel het toe Charlize die Oscar gewen het en oor haar rol in die nuwe aksiefilm Atomic Blonde. Sy het in dié film haar eie waagtoertjies gedoen en skryf dit toe aan die feit dat Suid-Afrikaanse meisies bloot sterker is as ander.

@atomicblondemovie press day…come at me 👊👊 A post shared by Charlize Theron (@charlizeafrica) on May 19, 2017 at 12:46pm PDT Kyk hier na vanaand se lokprent: