Churros en sjoko-fudgesous

Genoeg vir 6

• 110 g (½ k) strooisuiker

• 5 ml (1 t) fyn kaneel

• 125 g koekmeel

• 125 g bruismeel

• ’n knypie sout

• 30 ml (2 e) olyfolie

• 450 ml kokende water

• genoeg olie vir diepbraai

1 Meng die suiker en kaneel en hou eenkant.

2 Sif die koek- en bruismeel en sout saam in ’n mengbak en maak ’n holte in die meel.

3 Meng die olyfolie en water en gooi dit in die holte terwyl jy die mengsel met ’n vurk klop. Meng tot daar geen klonte is nie. Die deeg moet sag en taai wees. Laat rus die deeg vir 10 min.

4 Maak ’n middelslagkastrol halfvol olie en verhit oor matige hitte. Skep die mengsel in ’n pypsak met ’n sterpunt. Toets eers met ’n bietjie deeg of die olie warm genoeg is.

5 Hou die sak ’n entjie bokant die kastrol en spuit die deeg in die olie. Doen twee stringe op ’n slag. Braai tot goudbruin en die stringe na bo dobber.

6 Skep met ’n gaatjieslepel uit en dreineer op kombuispapier. Strooi die kaneelsuiker oor en doop in die sjoko-fudgesous.

Sjoko-fudgesous

Meng 250 ml (1 k) room met 100 g (½ k styf gepak) sagte bruinsuiker, 30 ml (2 e) gouestroop en 15 ml (1 e) botter. Verhit stadig oor matige hitte en roer heeltyd. Trek van die hitte af en gooi 100 g donker sjokolade (ruweg gekap) by. Roer tot dit gesmelt is en sit warm met die churros voor.