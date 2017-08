Cowhouse dag-tot-nag mark

In die hartjie van die Hazeldeanvallei is ’n melkplaas wat deesdae ’n unieke versamelingspunt is vir almal wat lief is vir alles handgemaak. Cowhouse Market bied gaste ’n gereelde kuierplek waar hulle ’n plaasomgewing kan ervaar – sonder om ’n voet buite Pretoria te sit. Hier kan jy en jou vriende om piekniektafels smul aan gourmet-kosse en vrugtevolle sangrias van die Udder Bar, of craftbiere van die Hazeldean Brewing Co.

Om die Cowhouse as ’n hedendaagse plaasmark te beskryf is te eenvoudig, wat handgemaakte produkte en tuisgemaakte kosse bied, soos dié van Real Food Mechanix wat Suid-Afrikaanse-Meksikaanse “fusion”-kos maak, of Whiskey Crafters wat unieke mengeldrankies aanbied. Daar is versamelbare antiekware om jou geïnteresseerd te hou en die reuk van handgemaakte leerprodukte verander enige besoeker in ’n gereelde besoeker.

Vir dié wat op fiksheid ingestel is, is daar die HVT Hardloopreeks – Autumn Trial Run saam met Hazeldean Valley Trails en hondeliefhebbers mag hul vierpotiges saambring om deel te wees van die pret.

Hierdie mark is ook geleë om vir kinders ’n smakie van die plaaslewe te gee. Vermaak vir die jongspan sluit ponieritte, springkastele, skattejag, fietsrybaan en ons bekende eendresies in.

Terwyl die kinders hul gate uit geniet, kan ouers ontspan in die buitelug en luister na akoestiese klanke van musiekgroepe wat onder die sterrelig optree.

Meer inligting

Datum: Saterdag, 26 Augustus 2017

Plek: Cowhouse Market, hoek van Ridge-straat en Silver Lakespad, Pretoria

Tyd: 10vm tot 10nm

Ingang: Gratis

Besoek die Cowhouse facebookblad hier