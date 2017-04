Croquembouche

genoeg vir 12

• 500 ml (2 k) water

• 160 g botter

• 300 g koekmeel

• 6 eiers

Vulsel

• 125 ml heuning

• 250 ml mascarpone

• 125 ml room

• 2,5 ml sout

Versiersel

• 2 eierwitte, liggies geklits

• 10 ml (2 t) suurlemoensap

• 250 g versiersuiker

Karamelgom

• 250 g suiker

• 125 ml (½ k) water

1 Maak ’n 30 cm-kegel deur twee A3-kartonne om mekaar te draai. Plak met kleefband vas en sny die onderkant gelyk.

2 Voorverhit die oond tot 200 °C. Voer 2 bakplate met bakpapier uit.

3 Meng die water en botter in ’n groot kastrol oor matige hitte. Bring tot kookpunt.

4 Trek van die hitte af en voeg die koekmeel op een slag by. Roer met ’n houtlepel tot dit goed gemeng is.

5 Sit terug op die stoof en roer totdat die beslag bymekaarkom en ’n bal vorm – dit sal van die kante af wegtrek.

6 Laat afkoel. Voeg die eiers een-een by en roer deurentyd met ’n houtlepel tot die deeg dik en glansend is.

7 Skep die deeg in ’n spuitsak en spuit klein balletjies op die bakplaat. Sprinkel ’n bietjie water oor die bakplaat om stoom te skep terwyl dit bak.

8 Bak vir 20-25 min. of tot goudkleurig en opgepof.

9 Haal uit en skakel die oond af. Maak ’n gaatjie in elke poffertjie en sit terug op die bakplaat. Sit vir nog 20 min. in die oond totdat die poffertjies uitgedroog is.

Vulsel

10 Verhit die heuning vir 2-4 min. in ’n pan of tot dit liggies gekaramelliseer is. Trek van die hitte af en laat afkoel.

11 Klits die heuning, mascarpone, room en sout vir 2-4 min. tot lig en romerig. Skep die mengsel in ’n spuitsak.

12 Maak ’n gaatjie aan die onderkant van elke poffertjie. Spuit ’n bietjie van die mascarpone-mengsel in elkeen.

Versiering

13 Klits die eierwitte, suurlemoensap en versiersuiker in ’n klein mengbak tot goed gemeng. Doop die bokant van elke poffertjie in die versiersel en laat set.

Karamel

14 Vul ’n groot bak met yswater en hou eenkant. Meng die suiker en water in ’n kastrolletjie oor matige hitte.

15 Roer totdat die suiker gesmelt is. Bring tot kookpunt en kook tot die karamel goudkleurig is.

16 Doop die onderkant van die kastrol in die yswater om die kookproses te stop en te voorkom dat die karamel brand.

17 Smeer ’n bietjie karamel op die onderkant van die poffertjies en plak styf teenmekaar op die voorbereide kegel.