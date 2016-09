Dag vir koffieliefhebbers

As jy seker maak jy kies ’n beker vol Fairtrade-koffie, skink jy sommer ook ’n koppie op boere wat hard werk om goeie koffiebone te verbrou. As jy dié koffie kies, help jy koffieboere en hul gemeenskappe om volhoubaar en beter te leef.

Fairtrade-handelsmerke in Suid-Afrika sluit in: Nawa-koffie, Mugg & Bean, Antigua Café Deluxe, Blacksmith Blend, Purok-koffie, Espresseco-koffie-kapsules, Woolworths organiese koffie, Woolworths-kitskoffie, Terboore, Fabino, Moederland Koffie en Bean-koffie.

Besoek www.fairtrade.org.za om meer uit te vind.

Koffiefeite

Koffieboere in 30 lande vervaardig koffie volgens Fairtrade-standaarde.

Die koffieverkaffingsketting is kompleks. Dit sluit in boere, handelaars, verwerkers, uitvoerders, opnemers, kleinhandelaars en uiteindelik die verbruiker.

Omtrent 125 miljoen mense wêreldwyd is afhanklik van koffie vir hul bestaan.

Fairtrade is daarop gemik om die boere stabiliteit in ’n onvoorspelbare markomgewing (onderhewig aan onder meer plantsiektes en weersomstandighede), te gee deur die aanbied van ’n Fairtrade minimum prys, wat hulle teen wisselvallige pryse beskerm.

Met Fairtrade word koffieprodusente gewaarborg dat hulle ten minste die Fairtrade minimum prys vir hul koffie sal ontvang. Dit tree op as ’n veiligheidsnet wanneer markpryse laer as ’n volhoubare vlak val.

Boere word ook aangemoedig om in hul gemeenskappe te belê.

Lees ook: Maak koffie soos ’n barista

Maak ons heerlike beet-koffie-en-sjokolade-koek