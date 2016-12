Dagga koop en die Daggawet: kry jou tiener nou maklik dagga?

As mediese dagga wettig is, moet jy ook kan dagga koop, verkoop en kweek. Hoe maklik maak die nuwe Medical Innovation Bill dit vir jou? Hier is die feite, aldus MASA (Medical Association of SA), SAMRC (SA Medical Research Council) en MCC (Medicine Control Council of SA).

Nota

Die nuwe wetgewing is nog nie gefinaliseer nie. Daar is dus nog nie finale riglyne vir sommige kwessies nie.

Wat is mediese dagga?

Die Medical Innovation Bill onderskei tussen daggagebruik as medikasie en daggagebruik vir ‘ontspanning’, soos dit amptelik genoem word. Daggagebruik vir ’n siektetoestand, of terapeutiese dagga, word nou gewettig. Dagga koop vir ’n ‘high‘, soos die meeste gebruikers dit eintlik wil gebruik, bly onwettig.

Wie mag dagga kweek?

Jy mag steeds nie dagga in jou agterplaas kweek nie. Die nuwe Medical Innovation Bill dui aan dat ’n permit nodig is om dagga te mag kweek. Aangesien die gehalte van die dagga verseker moet word, sal privaat individue waarskynlik nie permitte bekom nie. Dit sal eerder aan professionele boere of farmaseutiese maatskappye toegeken word, soos die wat byvoorbeeld boegoe kommersieel kweek vir gebruik in kruiemiddels.

Waar kry mens ’n permit om dagga te kweek?

Waarskynlik sal die MCC permitte toeken. Kontak die MCC direk.

Vir watter siektes help dagga?

Die MRC het die beskikbare navorsing ge-evalueer. Volgens hulle lyk die bewyse so:

Chroniese pyn Daar is genoeg bewyse dat dagga chroniese pyn beheer. Die meeste gebruikers sal baat, hoewel nie almal nie.

Daar is genoeg bewyse dat dagga chroniese pyn beheer. Die meeste gebruikers sal baat, hoewel nie almal nie. Gloukoom Die navorsing wys dat dagga nie oogdruk verminder en dus nie vir gloukoom help nie.

Die navorsing wys dat dagga nie oogdruk verminder en dus nie vir gloukoom help nie. Meervuldige sklerose Daar is genoeg bewyse dat dagga vir spastisiteit help. Baie gebruikers sal baat, hoewel nie almal nie.

Daar is genoeg bewyse dat dagga vir spastisiteit help. Baie gebruikers sal baat, hoewel nie almal nie. Naarheid en vomering tydens kankerterapie Daar is nie sterk genoeg bewyse dat dagga hiervoor help nie. Dit kan dalk vir party mense help.

Daar is nie sterk genoeg bewyse dat dagga hiervoor help nie. Dit kan dalk vir party mense help. Eetlus Veral mense met kanker en vigs moet genoeg eet. Dagga is ’n eetluswekker, en kan potensieel hiermee help. Nogtans is daar nie sterk bewyse dat dagga vigs- en kankerlyers se eetlus verbeter nie. Vermoedelik kan dit vir party mense help.

Veral mense met kanker en vigs moet genoeg eet. Dagga is ’n eetluswekker, en kan potensieel hiermee help. Nogtans is daar nie sterk bewyse dat dagga vigs- en kankerlyers se eetlus verbeter nie. Vermoedelik kan dit vir party mense help. Kanker Dit is nie deur die MRC ge-evalueer nie, maar daar is bewyse dat dit kankerselle in die proefbuis dood. Dit het potensieel die vermoë om die groei van kankerselle te onderdruk, maar lande soos die VSA keur dit nog nie goed vir die behandeling van kanker nie. Baie navorsing word tans hieroor gedoen.

Sal jy by jou apteek kan dagga koop?

Beslis nie. Apteke sal nie daggablare vir ’n zol aanhou nie. Die nuwe wetgewing stel nie die rook, eet of gebruik van daggablare of die hele daggaplant voor nie. Die dosis van die aktiewe bestanddele moet beskryf kan word, net soos met ander medikasie. Dit kan nie in daggablare voldoende gereguleer word nie. Jy sal dus by apteke kan dagga koop slegs in die vorm van druppels, olie … met jou geldige voorskrif in die hand.

Dit gaan in elk geval nie maklik wees om dagga wettig te koop nie. Wetgewing vir apteke is baie streng. Die nuwe daggawetgewing verander net die skedulering van dagga van ’n Skedule 7-produk, waarvan die verkope onwettig is, na ’n Skedule 6-produk, wat volgens die strengste regulasie vir medikasies verkoop word. In beginsel geld al die reëls vir die koop van morfien ook vir die koop van dagga.

Net soos met ander skedule 6-medisynes sal jy ’n voorskrif nodig hê.

Hoe kry jy mediese dagga op voorskrif?

Jou dokter sal jou kan verwys. Dokters word baie goed gemonitor. Dokters wat dagga onregmatig voorskryf, kan hul lisensie verloor.

Sal jou mediese fonds vir dagga betaal?

Baie onwaarskynlik. Jou dokter sal dit moet motiveer, en selfs dan sal hulle dit nie noodwendig finansier nie.

Wat as jy newe-effekte ervaar?

Jy sal ’n vorm moet teken dat jy bewus is van risiko’s soos afhanklikheid, psigose, depressie, hartskade en so meer. Jy sal dus nie ’n eis teen jou dokter of mediese fonds kan instel nie.