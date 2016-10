Damesbergfietsrydag: 31 Julie 2016

Nadat almal in vier groepe verdeel is, het die instrukteurs oorgeneem. Elke groep het een vaardigheid vir 30 minute gedoen en dan oorgeskuif na die volgende een. Danksy die heerlike High5 Zero-waterstasie kon almal tussen die harde werk vinnig draf om hul bottels vol te maak met hierdie lekker sportdrankie wat al die elektroliete bevat maar geen suiker nie.

Duiselingwekkende afdraende, steil opdraende, smal balke en “berms” was na die oggend vir niemand meer ’n vreemdheid nie. Daar was wel nou en dan benoude oomblikke, maar almal was agterna verras met wat hulle reggekry het.

“Ek sou nooit voorheen so iets probeer het nie”, het menige dames agterna met trots vertel.

Hoewel die vaardigheidsvlakke van die vroue uiteenlopend was, het almal iets geleer en hope pret gehad. Ouderdomme het gewissel van 15 tot 60 jaar en die instrukteurs was beïndruk met die vasberadenheid en deursettingsvermoë van dié spannetjie dapper vroue!

Daar was ook ’n kompetisie agterna vir die ryer wat die skerpste draai kon baasraak. Die gelukkige wenner se prys, ter waarde van R2 677,50, was ’n drie maande kontrak by Power Performance Centre waar jy op ’n Watt Bike oefen.

Twee vroue het elkeeen ’n fietsrybril ter waarde van R3 000 van Adidas gewen en een ’n Uvex-fietryhelm ter waarde van R2 000. Elke deelnemer het pragtige Fox-handskoene (R379) en ’n Uvex-fietsrybril (R399) gekry.

Agterna het almal sop, kaas en brood saam met wyne van Glen Carlou geniet.

Kyk hier na foto’s van die dag: