Dekor: Antieke styl

’n Mens se styl verander oor die jare. Antieke aankope is nie altyd maklik nie. Jy moet deur klomp winkels stap, of aanlyn kyk, voordat jy ’n antieke produk koop. Miskien hou jy van musiek en sien jy ’n antieke platespeler, of kuns is meer jou passie en jy stal graag skilderye uit. Elke persoon het sy eie smaak.

Deur gebruik te maak van gebalanseerde teenpole (soos modern en antiek), kan jy jou huis meer diepte gee. Sommige mense hou daarvan om slegs een styl in hul huis te hê, maar deur verskillende style te kombineer, kan jy jou huis meer uniek maak.

5 wenke om modern met antiek te kombineer

Trek ’n ouer bank oor met moderne materiaal Gebruik ’n moderne stoel by ’n antieke lessenaar Indien jy ’n ou hout-eetkamertafel het, verkoop die ou stoele en gebruik metaal stoele daarby As jy ’n moderne rusbank het, hang ’n antieke skildery bo dit en gebruik binnenshuise plante As een hele vertrek ’n meer antieke styl het, gebruik moderne hangligte as fokuspunt

Waar kan ’n mens antieke meubels kry?

Daar is baie tweedehandse winkels wat antieke-styl meubels verkoop wat jy dan net met nuwe lap kan oortrek.

Meeste winkels wat ons ken huisves meer as drie verskillende style en hier kan jy ook ’n gemengde kombinasie van antiek of modern aankoop.

Antieke aanlynwinkels – soek ’n bietjie rond – daar is verskeie aanlynwinkels wat soms van die oulikste items verkoop.

Laastens: moenie oorhaastige besluite maak nie. Dit is nie nodig om die eerste beste ding te koop nie. Kyk eers rond, jy weet nooit watter skatte jy later kan ontdek nie. As jy regtig van ’n meubelstuk of dekoratiewe element hou, sal jy plek vind in jou huis, maar moenie te veel op een slag aankoop nie. Dit is ’n proses.

Hier is ’n paar items wat ons vir jou opgespoor het:

Kussing (R995) BlockAndChisel.co.za

Houtperd (R10 000) Furnicape.co.za

Spieël (R2 495) BlockAndChisel.co.za

Bank (R15 995) BlockAndChisel.co.za

Twee Franse antieke-styl stoele (R9 999) Furnicape.co.za

Aniteke koekiehouer (R3 000) Furnicape.co.za

Blou bank (R15 995) BlockAndChisel.co.za

Antieke skaal (R500) ArlingtonAntiques.co.za

Koperbord (R40) ArlingtonAntiques.co.za

Suikerpotjie (R60) Arlingtonantiques.co.za

Melkbeker (R40) ArlingtonAntiques.co.za



Verskaffers

Arlington Antiques: arlingtonantiques.co.za

Block & Chisel: blockandchisel.co.za

Furnicape: furnicape.co.za