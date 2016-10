Dekor-woordeboek

Console

Hierdie tafeltjies is gewoonlik smal en word gereeld in ingangsportale gebruik. Daar is baie spasie om mandjies onder te stoor.

Toile

Toile de Jouy is ’n tekstiel-ontwerp wat eie is aan Frankryk. Dit is deesdae ook beskikbaar in muurpapier.

Credenza

Credenza beteken opdienkas in Afrikaans. Dit word gebruik vir uitstal of opdien.

Pendant

Dit is ’n lig wat uit die plafon hang met een gloeilamp in teenstelling met ’n kroonkandelaar met verskeie arms en ligte.

Etagère

Etagère is in die laat 1800’s in Frankryk ontwerp. Dit is basies oop rakke in verskillende ontwerpe.

Settee

Banke is basies dieselfde, gestopte meubelstukke om op te sit. ’n Settee bied sitplek vir meer as twee mense maar is slanker en meer regop. Dit is altyd gestoffeer.

Chaise

’n Chaise is eintlik ’n stoel met ekstra beenlengte om uit te strek. Dit is beskikbaar met een arm of kan armloos wees.

Sisal

Sisal-matte word gemaak van die garingboomplant wat stewige vesel verskaf wat ook in die gebruik van tou en mandjies gebruik word. Dit is uitsonderlik duursaam.

Jute

Jute is baie soos sisal omdat beide uit natuurlike vesel gemaak word. Dit is die sagste van die twee maar verweer makliker.

