Derde baba op pad vir Nicola Breytenbach

Die 39-jarige aktrise en model Nicola Breytenbach het gister op Instagram onthul dat sy swanger is met haar derde kind. Kyk net hoe mooi lyk sy!

Coming this winter… we're welcoming another little soul !❤️👼🏼❤️ #babyno3 #miracleoflife #blessed #excited #familyoffive @steinerben A post shared by Nicola Breytenbach Steiner (@nicbrey) on Jul 17, 2017 at 10:32am PDT

Breytenbach, oorspronklik ’n Durbaniet en haar man, die besigheidsmagnaat Ben Steiner, het reeds twee ander dogters: Evangeline en Enya. Hulle woon tans in New York. Die gesin van amper vyf is nou met vakansie in Capri, Italië, waar hul eersteling, Evangeline, haar agste verjaardag gevier het.

HAPPY BIRTHDAY my beautiful beautiful special girl !! This is 8 🌟❤️❤️🌟 #myfirstbaba #heartbursting #mostspecialperson #luckymommy @steinerben A post shared by Nicola Breytenbach Steiner (@nicbrey) on Jul 17, 2017 at 6:09am PDT

Breytenbach en Steiner het mekaar in 2000 ontmoet en is in 2008 getroud. Breytenbach het bekendheid verwerf as model op internasionale loopplanke. Sy was voorbladgesig vir verskeie tydskrifte, insluitend rooi rose. Die afgelope paar jaar het sy ook meer in toneelspel inbeweeg. Van haar onlangse rolle sluit in Free State (2016) en Blue Mauritius, wat binnekort op die skerms sal verskyn.

