Die beste velsorg-olies vir jou

Die oorsprong van velsorg het 300 v.C. in antieke Egipte begin met olies. Dit was ’n luukse wat min mense kon bekostig. Gedurenede die Industriële Rewolusie is olie met water gemeng om dit meer bekostigbaar en toeganklik te maak. Aangesien olie en water nie meng nie is dit gestabiliseer deur emulsifiseerders by te sit om ’n room soos ons dit vandag ken, te maak.

Skoonheidswetenskaplike John Knowlton (en skepper van Bio-Oil en Lipidol) is van mening dat dit die olie in room is wat die meeste voordele vir jou vel inhou, en as jy suiwer olie aan jou vel smeer dit meer voordelig vir jou vel sal wees. Dit is wel nie almal wat van die gevoel van olie hou nie, en veral die met olierige velle het nog altyd weggebly van olies.

Skoonheidskenner en hoof van die Isabel Carstens Velsorg Akademie, Isabel Roos, meen egter dat goeie kwaliteit olies nie jou vel olierig sal laat voel nie. Sy sê ook jy kan dit maklik saam met ander velsorgprodukte soos rome gebruik, maar meen dat jy dit nie te na aan jou oog-area moet gebruik nie.

Suzanne kies

Nou hoef jy nie meer te kies tussen olie of room vir jou lyf nie. Die nuwe Nivea Oil in Lotion Cherry Blossom and Jojoba oil (R49,99 ook beskikbaar in Vanilla & Almond) is ’n mengsel van die twee. Dit laat jou vel sag en bevogtig voel (glad nie taai nie) en dit ruik lekker, sonder om jou te oorheers. Ideaal vir die winter.

Kiehls Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil (R650) voel en ruik heerlik, reining die vel en verwyder selfs grimering. As ek baie grimering aanhet, wend ek ’n paar druppels op ’n stukkie watte en gebruik dit as grimeringverwyderaar. Ek was regtig verbaas hoe vinnig dit selfs waterdigte maskara afhaal. Daarna wend ek ’n bietjie olie aan my gesig, maak my hande nat en dan verander dit in ’n melkerige reiniger. Ek maseer my gesig vir ’n rukkie en spoel dit dan af met water. Dit bevat slegs suiwer botaniese olies en laat jou gesig glad nie droog voel nadat jy dit gewas het nie, en ruik ook heerlik.

Die oulike klein potjie pas lekker in my handsak en ek probeer om die olie gereeld aan te wend; van wanneer ek in die verkeer sit tot langs die rugbyveld. Kalahari Style se Nourishing Nail Oil (R80) bevat Kalahari-spanspek saad-olie, sonneblom-olie en amandel-olie. Dit absorbeer ook lekker vinnig.

Ek het baie hare, maar dit is fyn … Ek het nie gedink ek sal ooit olie op my hare gebruik nie. Vandat ek egter ’n paar jaar gelede die eerste keer Moroccanoil Treatment Light (R1 040) probeer het, het alles verander. Ek wend dit aan klam hare en dit maak glad nie my hare swaar nie. Jy gebruik regtig min, en dit hou baie lank (dit is duur!)

Toe Sisley Black Rose Cream Mask in 2011 bekendgestel is, het ons dadelik verlief geraak op die produk. Ten spyte van die prys, was dit ’n reuse sukses. Sisley Black Rose Precious Face Oil (R2 886) het gevolg en is fantasties vir die winter, veral wanneer jou vel droër voel. Dit is ook vir droë of volwasse veltipes bedoel. Soos al Sisley se produkte bevat dit botaniese bestanddele en botaniese aktiewe bestanddele. Soos al die Black Rose-produkte is die Bulgaarse roos se essensiële olie ’n ster-bestanddeel, dit en die magnolia verskaf ’n wonderlike reuk en laat jou vel pragtig glansend lyk. Jy kan drie tot sewe druppels soggens en saans gebruik en steeds jou dag of nagroom daarna aanwend. Ek gebruik egter net drie druppels saans en vind dat ek nie nog ’n vogroom ook nodig het nie. So hou dit ook baie lank. Corné kies

The Body Shop Oils of Life Intensely Revitalising Facial Oil (R350) is ’n teenveroudeing vel-olie wat die vel voed maar nie taai en vetterig laat voel nie. Dit is baie lig, wend maklik aan en word vining deur die vel geabsorbeer.

Die Afriberry Moroccan Gold Argan oil (R220) is ’n veelsydige olie wat help om van pigmentasievlekke tot rekmerke of letsels ontslae te raak en ligter te maak. Jy kan dit ook op jou hare, hande, voete en selfs as ’n bad-olie gebruik. Dit is werklik ’n wonderolie.

Kevin Murphy YOUNG.AGAIN (R540) is ’n olie-behandeling vir jou hare. Dit help om die hare te voed, sterker te maak en te beskerm teen die hitte van jou stileer-apparate en skade deur die son of lugbesoedeling. Wend dit daagliks aan nadat jy jou hare gewas het en voor jy jou hare stileer. Jy kan dit ook aanwend as jy voel jou hare kort ’n bietjie voeding.

Omdat die vel van jou lippe dunner en delikater is as die res van jou gesig, word dit erger geaffekteer deur die wind, koue en droë lug. Die Essence Prettifying Lip Oil (R44,95) gee nie net kleur vir jou lippe nie, maar bevogtig dit ook, sonder om dit taai te laat voel.

Soms voor jy gaan slaap of voor jy gaan oefen soek jy iets om jou grimering vinnig en effektief te verwyder. Die Garnier Oil Infused Micellar Water (R89,95) is ’n waterlose reiniger wat die vel reinig sonder om dit uit te droog. Wend ’n bietjie op jou gesig en vee dit af met watte. Dit is ideaal vir vroue met ’n droë of sensitiewe vel.