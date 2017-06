Dié beste wortelkoek

Maak papierdun witsjokolade-skerwe wat in die versiersuiker gedruk word om soos delikate roosblaartjies te lyk.

250 g wortels, grof gerasper

1 x 400 g-blik pynappelstukke, gedreineer

3 groot eiers

80 ml (¾ k) karringmelk

500 ml (2 k) suiker

375 ml (1½ k) olie

5 ml (1 t) vanieljegeursel

200 g makadamianeute, liggies gerooster

750 ml (3 k) koekmeel

5 ml (1 t) koeksoda

10 ml (2 t) bakpoeier

5 ml (1 t) sout

5 ml (1 t) kaneel

5 ml (1 t) gemmer

’n knypie fyn naeltjies

Roomkaas-versiersel

2 x 230 g-houers roomkaas

180 g versiersuiker, gesif

400 g gehalte-witsjokolade

Voorverhit die oond tot 160 °C. Voer ’n groot muffinpan of een groot pan met bakpapier uit.

1 Meng die wortel, pynappel, eiers, karringmelk, suiker, olie, vanielje en neute goed saam in ’n groot mengbak.

2 Sif die meel, koeksoda, bakpoeier, sout, kaneel, gemmer en naeltjies saam. Roer by die wortelmengsel.

3 Skep die beslag in die voorbereide pannetjies tot sowat drie kwart vol. Bak in die voorverhitte oond vir 30 min. tot goudbruin, of tot ’n toetspen wat in die middel ingedruk word, skoon uitkom.

4 Laat die koek vir 10 min. in die pan afkoel voor jy dit uithaal.

5 Sjokolade-“blare”: Smelt die wit sjokolade ’n dubbelkoker oor lae hitte en smeer met ’n paletmes so dun moontlik op ’n koue, skoon werksvlak. Laat die sjokolade set en maak die krulle en skerwe deur die lem van ’n slaplem- of koksmes van bo af liggies na jou toe te trek. Tel die skerwe versigtig met die lem op en hou in die yskas koud. ’n Mens moet soms die sjokolade ’n paar keer opskraap, smelt en weer smeer voor jy skerwe kan maak.

6 Versiersel: Meng die roomkaas liggies en voeg die versiersuiker by. Roer vinnig deur maar moenie oormeng nie. Hou in die yskas tot die koek heeltemal afgekoel het en smeer ’n laag oor elke kolwyntjie. Rangskik die sjokoladeskerwe bo-op in die vorm van ’n roos.