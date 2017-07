Die gebreide rok op drie maniere

Hoewel breiwerk een van die oudste maniere van kleremaak is, maak dit vandag steeds opspraak in die modewêreld. Breiwerk is aanvanklik slegs vir sokkies en kouse gebruik, maar vandag word daar in alle kleure, patrone en style met wol geëksperimenteer. Gebreide rokke is ’n goeie voorbeeld van hierdie ontwikkeling. Hoewel jy altyd jou klassieke rolkraagnek sal kry, is daar nou ’n verskeidenheid van klokmoue, oopskouers en lengtes om van te kies vir daardie besluitlose wintersoggend. Rond dit af met ’n paar stewels en ’n jas en lyk soos ’n wintergodin.

A-snit breirok (R799) H&M

Breirok met klokmoue (R424) Topshop

Toevou-breirok (R1499) Woolworths

Breirok met knoopbelt (R429) H&M

Aandgeleentheid

Hierdie rok kan op verskeie maniere gedra word. Vir skemerkelkies is dit ’n vinnige en maklike uitrusting om saam met ’n paar hakke en klassieke juwele te dra. Gebruik ’n juweelkleur-lipstiffie saam met hierdie uitrusting of hou jou grimering in geheel simplisties en neutraal.

Kennedy-hakskoen (R699.00) Rubi by Cotton On

Ibis-handsak van krokodilleer (Prys op aanvraag) Cape Cobra Leathercraft

Gebreide rok (R799) H&M

Blaarmotief armbad (R1750) Kirsten Goss

Lila-oorringe van egte goud (R1225) Kirsten Goss

Baadjie (R1199) Foreven New

Werk

Tydens ’n besige werksdag kan jy hierdie gemaklike, dog stylvolle uitrusting met ’n serp en hoë stewels stileer. Voeg tekstuur by deur kraal-oorringe of ’n dun belt met gekerfde detail te dra. Hoewel jasse hierdie jaar ’n meer bonkige snit het, is dit belangrik om steeds ’n vleiende silhoeët te hou. Waag dit selfs om jou belt bo-oor jou jas te bind!

Gebreide rok (R799) H&M

Egte goud oorringe met krale-afwerking (R2640) Kirsten Goss

Katie-stewel (R2199) Country Road

Jas (R1899) Forever New

Leerbelt met tekstuur van Rare Eart (R199) Poetry

Serp (R149) H&M

Naweek

Vir ’n informele naweekstyl kan jy nooit verkeerd gaan met ’n denimbaadjie nie. Kies ’n lengte en styl wat by jou figuur pas en steeds jou kurwes vleiend laat lyk – in hierdie geval sal ’n bonkige snit nie so goed werk nie. Hou jou serpe en sakke bonkig, maar balanseer dit met fyner juwele.

Gebreide snood (R399) Accessorize

Gebreide rok (R799) H&M

Silwer halssnoer (R550) Famke

Arlie-enkelstewel (R699) Rubi by Cotton On

Denimbaadjie (R699) Woolworths

Klipkleur tote-sak (R749) Forever New

Moenie bang wees om met ander gebreide items soos wolkouse, serpe en handskoene te eksperimenteer nie. Fluweel, leer en denim is ook ander materiale wat goed saam met breiwerk pas. Onthou om ’n snit en lengte te kies wat by die meerderheid van die ander items in jou klerekas pas, omdat ’n gebreide rok meer ’n stapelitem as ’n fokusitem is.