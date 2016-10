Die romerigste, lekkerste polenta

• 500 ml (2 k) water

• 250 ml (1 k) melk

• 250 ml (1 k) room

• 110 g (½ k) polenta

• 125 ml (½ k) parmesaan

• 45 ml (3 e) botter

1 Gooi die water, melk en room in ’n groot kastrol en geur met sout. Laat kook.

2 Hou die polenta ’n entjie bokant die melkmengsel, gooi stadig by en roer heeltyd. (Wees versigtig dat die polenta nie spat en jou brand nie.)

3 Laat kook tot dit begin verdik. Verlaag die temperatuur en prut vir sowat 30 min. tot deurgaar.

4 Roer die parmesaan en botter deur en voeg nog warm melk by indien dit te dik na jou sin is. Sit voor met ekstra parmesaan bo-op.