Doen dit self: 3 maklike idees met laaiborde

~

Laaiborde kan direk van die vervaardiger gekoop word of jy kan dit, soos ek, sommer by die groentewinkel kry. Omdat die hout so droog is, absorbeer dit die meeste van die verf en laat dit met ’n verweerde voorkoms. Indien jy ’n meer soliede voorkoms verlang, oorweeg ’n onderlaag. Deur Cornel Dunn. Foto's rooi rose