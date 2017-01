Doen dit self: Binnenshuise plante

Binnenshuise plante het jare gelede reeds in huise verskyn (ter versiering), en vandag is dit weer ’n groot gier. Daar is verskeie plante wat binne versorg kan word en lank kan leef. Die pot waarin jy dit plant, is altyd belangrik – daar moet genoeg dreinering wees en dit moet nie op jou vloer of mat, mors nie. Hierdie tipe plante is ook ’n wenner as dit kom by verjaardaggeskenke. Deesdae, met al die waterbeperkings, is dit nodig om plante te plant wat min water verg. Wanneer jou plante binnenshuis is, benodig dit minder water. Dit is dus ’n water-wyse plan om plante in jou huis te sit!

Plantspesies wat binnenshuis gebruik kan word







Aalwyn Orgidieë Peace Lily Spin-plant Palm Boston-varing

Ander plante kan ook gebruik word – hierdie is slegs ’n lys van die mees algemene plante.

7 wenke

Wees versigitg vir vlieë. Moenie enige suikerkorrels, koffie- of teedruppels naby die plant laat lê wat vlieë sal lok nie. Moenie jou plante te veel water gee nie. Onthou, hulle ontvang nie direkte sonlig nie. Doen navorsing of vra ’n kundige hoeveel water jy behoort te gee. Dit is een van die grootste redes waarom binnenshuise plante doodgaan. Wanneer jy met vakansie gaan, maak seker daar is iemand wat na jou plante kyk. Mosserige, of kleierige kompos is nie ideaal vir hierdie plante nie. Plante neem ’n tydjie om aan te pas wanneer hulle op ’n spesifieke plek in die huis geplaas word – moenie die plante te veel rondskuif nie. Snoei die plante gereeld sodat hulle nie lank groei nie, maar na alle kante toe uitspruit. Vee die plant se blare met ’n klam lappie of watte.

Hier is ’n paar idees:

Eva Solo self-water houer (R599) Yuppiechef.com

20 kg Ferox Aloe (R995) Weylandts

10 kg Ferox Aloe (R595) Weylandts

Lapsakkies met leer (R419 elk) Yuppiechef.com

Sementbakkie met Tillansia-plant (R325) Weylandts

Sementhouer met Platyceruim (R320)

Plantrakkie (R899.99) Mr Price Home

Macrame-planthanger (R240) Hellopretty.co.za

Lapsakkies met leerband (R419) Yuppiechef.com

Aalwyn

Macrame-hangpot (R350) Hellopretty.co.za

Eva Solo-blombak (R1 049) Yuppiechef.com

Eva Solo-blombak (R1 049) Yuppiechef.com