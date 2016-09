Doen-dit-self: ’n splinternuwe tuiskantoor

Ons nuwe tuiskantoor

• Jou tuiskantoor moet ’n rustige atmosfeer skep waar jy jou brood en botter kan verdien.

• ’n Onrustige omgewing belemmer jou kreatiwiteit en beïnvloed die kwaliteit van jou werk. Ons het ’n kantoor (met ’n klein begroting) in ’n area omskep waar jy jou volle potensiaal kan bereik.

• Ons het neutrale gekies as die basis vir die vertrek en met verskillende skakerings gespeel om dit in ’n geheel te vorm.

• ’n Oorgroot lessenaar is vervang met bokkies en ’n blad om meer ruimte te bied.

• Die vensters is versag met bypassende materiaal en die liaseer-leêrs is versier om by die vertrek te pas.

Voor renovasie

Kantoor-chaos



Na renovasie

Die kleur van die kaste is op die deur en die hout herhaal vir eenvormigheid.

Die perfekte tuiskantoor.

Netjiese leêrs is altyd ’n aanwins.

’n Rustige werksomgewing

