Donnalee en Ivan is verloof!

Ivan Botha en Donnalee Roberts is verloof. Eintlik het dit alreeds in Mei vanjaar gebeur, maar hulle het dit tot gister (3 Augustus 2017) geheim gehou. Dié paartjie, wat op die stel van 7de Laan ontmoet het en oorspronklik net vriende was, het saam ’n produksiebesigheid. Hulle skryf en werk saam in films en tonele – twee van hul eies is Vir Altyd en Pad Na Jou Hart. Hul mees onlangse projek was die verhoogproduksie Beurtkrag wat wat by Aardklop, Woordfees, KKNK en Innibos te sien was.

Volgens ons susterskoerant, Pretoria East Rekord, het Ivan en Donnalee in November 2016 ’n verhouding aangeknoop en het Ivan vir Donnalee die ja-woord gevra toe hulle in Mei vanjaar in Nederland was.