Dra blompatroon-rokke van lente tot somer

Blompatrone laat ons dadelik aan lente dink, wanneer daardie lentebloeisels oral is. Blompatrone was nog altyd ’n groot modetendens, maar is nou nóg meer romanties en vrolik. Ons het ook begin gewoond raak aan blomme vir winter. Winterblomme en -patrone kan uitgeken word aan donker agtergronde. Hoewel die blomme van somer 2017 steeds romanties is, is daar nou ook meer dramatiese blommotiewe met donker agtergronde wat op jou wag. Die verskil tussen die seisoenale blompatrone raak al hoe kleiner, dus is enige patroon of motief geskik vir enige tyd van die jaar, mits jy dit reg stileer. Jy kan met ’n laag-op-laag tegniek en verskillende bykomstighede dié rokke van nou tot somer dra.

Winter

Mulan-oorvourok (R990) Jota-Kena

Leer enkelstewel (R1 999) Green Cross

Kunsleerbaadjie (R499) Exact

Ailsa-skouersakkie (R4 300) Pringle of Scotland

Lente

Mulan-oorvourok (R990) Jota-Kena

Denimbaadjie (R249.99) Cotton On

IVY-skoen (prys op aanvraag) Levis

Nardia-skouersakkie (R2199) Country Road

Somer

Mulan-oorvourok (R990) Jota-Kena

Opryg-sandaal (R750) Espadril

Legian-leerhandsak (R2390) Jinger Jack

Swart sirkelraam-sonbril (prys op aanvraag) Prada

Blomme en die feite

Blomme is bekend daarvoor om ’n boodskap sonder woorde oor te dra. Hoewel ontwerpers dikwels blompatrone om spesifieke redes uitkies, bly dit voordelig om jou vrolike (of romantiese) blommerok se storie agter die storie te ken.

Die Lotusblom is deur antieke Egiptenare as heiligheid beskou wat die ewige lewe simboliseer. Lotusse blom gewoonlik op water – in damme, riviere en klam vleilande. Vandag staan die lotusblom as ’n simbool van skoonheid, suiwerheid en rustigheid bekend

Lotusblom – Foto: Pexels

’n Mens kan nie anders as om aan vrolikheid te dink as daar van Sonneblomme gepraat word nie. Daar word gesê dat die Sonneblom-gesig na die rigting van die son draai. Daarvandaan die simboliek – die soeke na geluk. Iemand wat hierdie patroon dra, word dikwels beskou as iemand wat geluk en blydskap nastreef. Sonneblomme is ’n gewilde patroon vir somer, hoewel die geel kleur met herfskleure soos roesbruin, oranje en vlootblou gekombineer kan word om ’n wintervoorkoms te skep.

Sonneblom – Foto: Pexels

Ander blomsimboliek

Blou – Vrede en kreatiwiteit

Rooi – Liefde, krag, passie

Geel – Hoop, vreugde, energie

Wit – Suiwerheid, lojaliteit, onskuld

Pienk – Delikaatheid, jeug, koestering

Pers – Luuksheid, mag, respek