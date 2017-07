Dra by vir bejaardes hierdie Mandela-maand

Hierdie geleentheid wat gedurende Madiba se verjaarsdagmaand plaasvind is beide ’n bekostigbare en pret manier om dié ikoon se voorbeeld van diens en welwillenheid teenoor ander te bewys.

Ingesamelde fondse van die pretstappers se deelname sal die maatskaplike toelae wat pensionarisse trek verder aanvul. Deelnemers sal ook bydra tot Winter-omgeepakkies wat belangrike versorgingsitems en ander benodigdhede aan bejaardes verskaf.

Deelname aan die pretlopie bied jou ook die geleentheid om van die bejaardes wat baat sal trek by jou bydrae te ontmoet, aangesien heelwat van Tafta se inwoners jaarliks hierdie geleentheid bywoon.

Pretlopers kan kies om deel te neem aan die 2 km-roete teen R20 of die 5 km-roete teen R50. Die stap spring weg om 08:00 by die amfiteater by Durban se strand. Die roete volg die promenade tot by uShaka Marine World en keer dan weer terug amfiteater toe. Dis ’n ideale gesinsuitstappie en daar is ’n rits aktiwiteite vir almal, insluitende ’n springkasteel, gesigverf en haarsproeiery. Deur hierdie gebeurtenis word daar gepoog om nie net die Tafta-familie en die gemeenskap bymekaar bring nie, maar dit probeer ook om ’n gesonde en aktiewe leefstyl bevorder.

Registrasie open om 07:00 op die dag, maar jy kan ook tyd spaar en voor die tyd inskryf by ROAG (roag.co.za).

Deelnemers word aangemoedig om die ekstra myl te loop deur toiletware by te dra tot Tafta se Winter-omgeepakkies.

Vir meer inligting, kontak Ateesha of Siyabonga by 031 332 3721 of per e-pos by [email protected]