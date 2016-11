Dra denim in Desember só

Donker, lig, vroulik of gewaagd. Dié klassieke denim kan hierdie Somer jou beste maat wees. Ons wys jou hoe:

Versierde Denim

Geen denim-item is té oud en opgedra om die trekpas te kry nie! Omskep jou denim in ’n kreatiewe uitrusting deur geborduurde blommotiewe vas te werk aan broekspype, heupsakke of romppanele. Jy kan ook “patches” of “badges” aan ’n denimbaadjie vaswerk. Dra dit saam met ’n wit t-hemp en swart broek.

#rooirosewenk: Hou die res van jou uitrusting eenvoudig as jy geborduurde denims dra.

Denim kortbroek met geborduurde blommotiewe (R199) Fashion Express



Eenvoudig met denim

Vir alledaagse dra is gemak en eenvoud van uiterste belang. ’n Moet-hê item is die hemprok. Hierdie rok kan met bonkige en kleurvolle juweliersware, ’n oorgrootte handsak of bypassende hakskoene gedra word vir daardie nie-so-informele voorkoms.

Denim hemprok (Prys op aanvraag) Truworths



Somerjas

’n Somerjas is een van jou beste kopies vir lente en somer. Hierdie jasse is van ligte material en nie gevoer nie. Dit is perfek vir someraande. Dit pas by alles! Jy kan dit bo-oor ’n rok, denims of kortbroek in enige kleur dra.

Denim jas (R1599) Witchery



Kinderspeletjies

Desember skep herinneringe van see-vakansies, draairoomys en somerson. Keer terug na jou kinderdae en speel rond met prettige denim-skouerbroeke. Dra ’n skouerbroek bo-oor ’n eenvoudige wit t-hemp.

Denim skouerbroek (Prys op aanvraag) Cotton On



Somer-skouers

Hierdie somer gee ons die koue skouer vir materiaal wat té veel vel bedek en ons omhels die somerweer. Spog met daardie goue glans en dra ’n oop-skouer denimbloes met ’n midiromp of kortbroek vir ’n gemaklike tog sensueel en vroulike voorkoms.

Oop-skouer denim bloes (R375) Foschini