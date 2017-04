Elma Postma-troufoto’s

Elma en manlief Paul het ’n warm dag in Desember gekies om trou aan mekaar te beloof. Die intieme seremonie in Limpopo het voor 50 gaste plaasgevind wat hul naaste familie en vriende ingesluit het.

Elma se pragtige rok is deur die bekende ontwerper Anel Botha ontwerp.

Elma het in Julie 2016 tydens ’n voorblad-onderhoud vir rooi rose vertel dat die privaatheid van haar verhouding vir haar baie belangrik is.

“Kom ons bewaar die misterie. Ek is baie gelukkig om iemand te hê met wie ek alles kan deel. In ons verhouding kan ek ’n volronde mens wees. Ek het vlerke om te vlieg en ’n veilige landingsplek by hom. Maar dis my stukkie van die lewe wat ek toevou, my privaatheid.”