FASt FORWARD-fondsinsamelingsgeleentheid

Jade & Velvet se tema vanjaar is “A Little Goes a long Way.” Hierdie sosiale Lentebyeenkoms is ’n jaarlikse hoogtepunt op die Kaapse sosiale kalender om fondse in te samel ten bate van die FASt Forward Fonds, ’n liefdadigheidsprojek wat ondersteuning bied aan kinders wat ly aan Fetale alkoholsindroom (FAS).

Lees meer oor Fetale alkoholsindroom (FAS) hier

Helene Truter is die seremoniemeester en vanjaar se inspirerende gasspreker is Elsabe Aldrich. ’n Smullekker tapas-ete sal voorgesit word. Gaste kan ook uitsien na Jade & Velvet se modeparade wat spog met hul nuutste uitrustings, asook ’n optrede deur die gewilde musikant Gerald Clark. ’n Oggend van vermaak en inspirasie lê voor!

Jade & Velvet se eienaars, Susan Louw en Magda Malan, het verlede jaar die Suid-Afrikaanse toekenning ontvang in die International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC) se Mentorskapafdeling. Dit het behels dat hulle die IWEC-konferensie, wat verlede jaar Oktober in Brussels gehou is, bygewoon het. Verder kry Susan en Magda hierdie jaar die voordeel van die leiding van drie mentors wat vorige wenners van die IWEC-toekennings was. Susan en Magda deel graag hulle goeie geluk deur elke jaar hierdie spesiale fondsinsamelingsontbyt ten bate van die FASt Forward Fonds aan te bied.

Perdry is wetenskaplik bewys as ’n uitstekende vorm van terapie vir kinders met spesiale behoeftes. Dit verbeter nie slegs balans, postuur, spierversterking en buigsaamheid nie, maar help ook met kognitiewe funksies soos die ontwikkeling van konsentrasie, redenering en geheue. Deur saam met programme soos Equitots te werk, bied die FASt Forward Fonds kinders wat aan FAS ly toegang tot hierdie revolusionêre terapie.

Kaartjies en besprekings

• Die geleentheid begin om 09h30 by De La Paix in Klapmuts.

• Kaartjies kos R300 per persoon (ete, aktiwiteite en ’n geskenkpakkie ingesluit).

• Kaartjies is beskikbaar by alle Jade & Velvet winkels:

Oxfordstraat 28 Durbanville (021 976 1382)

Tygervallei Winkel 56 Tygervallei Sentrum Bellville (021 914 6878)

Somerset Wes Mall Winkel 37 (021 852 7692)

• Kontak vir besprekings indien jy nie naby een van die winkels is nie: 021-981 0195 (071 192 0840) of per e-pos ([email protected]).