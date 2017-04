Fees vir kwilt-skeppers

Die fees is ’n hoogtepunt op die Suid-Afrikaanse kwilt-kalender en lok selfs kwilters van die buiteland.

Die uitstalling is altyd ’n hoogtepunt wat die publiek na die fees lok. Inskrywings van hoogstaande gehalte word ontvang van kwilters en kwilt-kunstenaars wat hand- en masjienwerk doen. Daar is verskeie kategorieë wat wissel van tradisionele tot kuns-kwilts.

’n Verskeidenheid klasse word aangebied en besoekers sal ook lesings kan bywoon en by stalletjies verskeie kwilt-benodigdhede koop.

’n Hoogtepunt sal klasse in eeu-oue appliek-tradisie deur kwilters van Egipte wees. Daar sal ook ’n uitstalling wees van die besonderse appliekwerk. Jenny Bowker, ’n hoogs aangeskrewe Australiese kwiltonderwyser, sal werkswinkels aanbied.

Die werk van die Keiskamma Projek asook “67 Blankets for Mandela” gaan ook by die fees te sien wees.

Die fees word aangebied by die Collegiate Girls’ High School, Kestellstraat, Parsons Hill, Port Elizabeth. Die deure is Maandag tot Vrydag van 9:00 – 18:00 oop. Saterdag is dit van 9:00 – 15:00 oop.

Toegangsfooi: Volwassenes (R50); Skoliere (R20); Kinders onder 12 (gratis).

Besoek die webblad vir meer inligting.