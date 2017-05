Fliek by ’n inry-teater!

Op Vrydag, 5 Mei 2017 kan jy by die Cowhouse Market in Pretoria die twee trefferflieks VIR DIE VOËLS en JOU ROMEO by die nuwe opelug-teater op die hoek van Ridgestraat en Silver Lakesweg, Pretoria kyk. Dit word aangebied deur VarsLugFlieks.

Die hekke open om 17:00, en die eerste fliek begin reeds om 18:00. Kaartjies kos R75 per persoon as jy vooraf koop en R80 per persoon as jy by die hek koop (koop kaartjies by Tixsa).

Jy kan om rustieke tafels by die mark kuier en gourmet-kosse geniet. Straat-sjefs sal die geregte voorberei en gaste kan sangrias van die Udder Bar, biere van die Hazeldean Brewing Co of die Dreymans Distillery, ’n skemerkelkie van Hot Shots Coconut Cocktails of ’n glas wyn van Delalmar-wynplaas geniet voor jy fliek kyk.

Besoek VarsLugFlieks en Cowhouse Market op Facebook.